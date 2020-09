Gorzowski Park Róż będzie jeszcze piękniejszy. Tylko kiedy?

Białe ławeczki, nowy plac zabaw, stoliki do gry w szachy – tak w przyszłym roku ma wyglądać Park Róż w Gorzowie. Miasto dostało dofinansowanie i szykuje się do nowego przetargu.

- Będzie nowy plac zabaw? To świetna wiadomość. I to, że park będzie jeszcze ładniejszy, też nas cieszy – pani Waleria Matuszak nie ukrywa, że nawet nie wiedziała, że jest planowana rewitalizacja Parku Wiosny Ludów. A spaceruje tu z mężem i niespełna dwuletnim synkiem Robertem niemal codziennie. – Mieszkamy niedaleko, dlatego przychodzimy tutaj. To naprawdę przyjemne miejsce – tłumaczy gorzowianka. Wykonawca zrezygnował Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wreszcie uda się wyłonić wykonawcę renowacji parku. W środę miasto podpisało umowę na unijne dofinansowanie renowacji właśnie Parku Wiosny Ludów oraz parku Kopernika. W sumie na 4,6 mln zł. Co to oznacza? – Przede wszystkim teraz mamy gwarancję, że wszystkie prace, które zaplanowaliśmy, przeprowadzimy. I teraz zostało nam już tylko ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę renowacji Parku Wiosny Ludów – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. Przetarg miasto ogłosi w ciągu 10 dni. Najpewniej uda się wyłonić wykonawcę do końca roku. Więc renowacja ruszy dopiero w następnym.

Przypomnijmy, renowacja Parku Wiosny Ludów, nazywanego częściej Parkiem Róż zaplanowano już na ten rok. Ale niestety w czerwcu okazało się, że potencjalny wykonawca, które wygrał przetarg, zrezygnował. Wtedy nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zwycięzca przetargu mógł zrezygnować z inwestycji z powodu protestów mieszkańców. Przy okazji informacji o ofertach przetargowych, w mediach (także społecznościowych) pojawiła się symboliczna ilustracja rewitalizacji. Część mieszkańców niewielką liczbę drzew na rysunku - było ich tam około 50, podczas gdy w rzeczywistości jest ich znacznie więcej – uznała za chęć „zabetonowania” parku. Urzędnicy, na czele z prezydentem Jackiem Wójcickim, kilkakrotnie temu zaprzeczyli. – A to dofinansowanie, które nam właśnie przyznano, jest potwierdzeniem tego, że projekt jest zgodny z wszelkimi normami unijnymi i nie będzie żadnego betonowania – podkreśla W. Ciepiela.

W parku wymienisz książki A co dokładnie będzie tam robione? Oczywiście wyremontowane zostaną dziurawe i popękane dziś alejki. Oprócz tego pojawią się też nowe ławki. 16 z nich będzie w kolorze białym. Będą też dwie bujane. - Zostało nam już tylko ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę renowacji Parku Wiosny Ludów – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu To nie wszystkie nowości. Niejako w nawiązaniu do nieużywanej od wielu lat dużej szachownicy plenerowej zostaną ustawione stoliki do gry w szachy. Poza tym nad stawem w parku zostaną zbudowane tarasy, pojawi się też nowa toaleta. Stara zostanie zdemontowana. Nowością będzie też… budka bookcrossingowa, czyli miejsce do wymiany książek. Oczywiście będzie też nowy plac zabaw. Zostanie również stworzony utwardzony plac na imprezy kulturalne. Z kolei na alejkach będą rozrysowane elementy do gry (by zagrać w klasy, nie trzeba będzie przychodzić z własną kredą do rozrysowania pól).

Oprócz tego mają zostać wyremontowane schody od strony ronda i IV LO, do tego zbudowany nowy wjazd do parku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Zaplanowany został też kompleksowy remont mostku na ul. Strzeleckiej.

W Koperniku trwają prace W Parku Wiosny Ludów już w ubiegłym przybyło to 25 drzew oraz około 33 tys. bylin, roślin cebulowych i krzewów. Trwa też renowacja parku Kopernika. Tu prace mają się zakończyć do października. – Póki co wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia W. Ciepiela. Tu przede wszystkim stare, zniszczone już ławki wreszcie znikną: w sumie będzie 80 nowych ławeczek i 80 nowych koszy na śmieci (teraz są tam stare betonowe). Będzie też usunięty stary asfalt i położony nowy, betonowy, po którym wygodnie będzie się jeździło rowerem czy na rolkach. Druga alejka będzie gruntowa, ale trwała. Rewitalizowana jest tylko część parku od strony kościoła ewangelickiego do Al. Ruchu Młodzieży Niezależnej.

Wideo: Spacer pod odnowionym parku Teatru Osterwy w Gorzowie