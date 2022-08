Gorzowski Sierpień. 40 lat temu demonstracja, teraz kwiaty pod Białym Krzyżem

W Gorzowie trwają obchody 40. rocznicy Gorzowskiego Sierpnia, czyli demonstracji politycznej, która miała miejsce 31 sierpnia 1982 r. W jej trakcie co najmniej 5 tys. osób protestowało przeciwko trwającemu wówczas dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu.

Tegoroczne obchody rocznicowe są bogate. W niedzielę 28 sierpnia gorzowscy aktorzy zaprezentowali spektakl „1980-Ty”. We wtorek 30 sierpnia prezydent Polski Andrzej Duda odsłonił instalację artystyczną poświęconą wydarzeniom sprzed 40 lat. Z kolei w środę 31 sierpnia najpierw odprawiona została w katedrze uroczysta msza święta, a po niej pod Białym Krzyżem Solidarności, który stoi przy świątyni, złożono wiązanki kwiatów. Zrobiono to między 17.15 a 17.30. Czterdzieści lat temu o tej godzinie formacje milicyjne szykowały się do rozgonienia manifestacji (akcja stłumienia protestu rozpoczęła się około 17.30).