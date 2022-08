Gorzowski Sierpień. Wystawa „Bitwa o wolność” odsłonięta. Będzie stała kilka lat?

- Ta wystawa to kolejny element naszych uroczystości rocznicowych. Tutaj, przed gorzowską katedrą, co najmniej 5 tys. gorzowian wyszło na apel Solidarności na ulice, by zaprotestować przeciwko stanowi wojennemu. By powiedzieć ludziom, że komuna dłużej trwać nie może - mówił we wtorek na skwerze przed byłym empikiem (od trzech lat to skwer 31 Sierpnia 1982) wojewoda Władysław Dajczak. Wraz z dr. Pawłem Skubiszem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, otwierali plenerową wystawę „Bitwa o wolność”. Opowiada ona m.in. o gorzowskich protestach w czasie stanu wojennego - strajku w Ursusie czy największej demonstracji politycznej w historii Ziemi Lubuskiej (gorzowianie wyszli na ulice 31 sierpnia 1982).