Gorzowski szpital leczy raka metodą dostępną jedynie w trzech ośrodkach w kraju

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych umożliwia bezpieczne podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, z jednoczesnym zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących.

Zabieg trwa 2 godziny

Zabieg polega na wprowadzeniu w obręb stercza pasków z biodegradowalnego tworzywa z mikroźródłami materiału radioaktywnego (Jod 125). Liczba niezbędnych źródeł i rozkład dawki promieniowania są wcześniej zaplanowane dla każdego chorego w komputerowym systemie planowania. - Sam zabieg wszczepienia implantu trwa ok. dwóch godzin. Co ważne, terapia, choć wysoce skuteczna, nie zamyka drogi do ewentualnego leczenia operacyjnego lub ponownej radioterapii w przypadku ewentualnego nawrotu miejscowego choroby – podkreśla dr Norbert Piotrkowicz.