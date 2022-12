Gorzowski Targ Bożonarodzeniowy już się szykuje. Kiedy będzie tu Mikołaj, kiedy barszcz, a kiedy koncerty? Jarosław Miłkowski

Trwają już przygotowania do otwarcia Gorzowskiego Targu Bożonarodzeniowego. Będzie on działał od czwartku 15 grudnia do niedzieli 18 grudnia na Starym Rynku. Co będzie się na nim działo?