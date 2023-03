Gorzowskie koszykarki przegrały z lubliniankami w pierwszym meczu półfinału play off

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW WLKP. – POLSKI CUKIER AZS UMCS LUBLIN 86:92 – stan rywalizacji 0:1

Kłopoty gospodyń

Walczyły na kosmicznym poziomie

Walka do upadłego

Lubuszankom nie zostało nic innego, jak tylko gonić. Ze wszystkich sił i wszystkimi możliwymi środkami. Ciężar gry wzięły na siebie Alanna Smith i Chantel Horvat . Praktycznie we dwie najpierw zniwelowały straty do 2 „oczek” (53:55 w 25 min), a 20 sekund przed końcem trzeciej odsłony doprowadziły do remisu 69:69! Na nic zdały się szaleńcze szarże Aleksandry Stanacev i Aleksandry Zięmborskiej po drugiej stronie boiska. Gorzowianki były na fali i nie zamierzały się zatrzymywać!

Czwarta kwarta to był już prawdziwy rollercoaster. Prowadzenie co chwilę przechodziło z rąk do rąk, wciąż wahało się od 1 do 4 punktów. Dla Gorzowa lub dla Lublina. Koszykarki walczyły, jak w amoku, kibice stracili poczucie rzeczywistości. Ostatnia minuta spotkania rozpoczęła się przy wyniku 84:85. I wtedy „za dwa” trafiła Natasha Mack, zaś Smith pomyliła się w dwóch kolejnych próbach rzutów „za trzy”. W ostatnich sekundach gorzowianki faulowały, żaś lublinianki – głównie za sprawą Stanacev – skrzętnie dorzucały „oczko” do „oczka”. Triumfowały 6 punktami i już na starcie rywalizacji przejęły inicjatywę w tej półfinałowej parze play off.

Drugi mecz AZS AJP - AZS UMCS rozpocznie się w hali przy ul. Chopina w niedzielę (26 marca) o godz. 20.00.

W drugim sobotnim półfinale BC Polkowice pokonało MB Zagłębie Sosnowiec 88:82.

