Gorzowskie murawy polecają się na spacer. To wyjątkowe miejsce. Zobaczcie!

Relaks na łonie natury w samym mieście. Czy to możliwe? Jasne, że tak! Wielu gorzowian wciąż nie odkryło jeszcze tego miejsca, a przecież Gorzowskie Murawy to świetne miejsce na spacer czy też piknik. - Rezerwat obejmuje obszar prawie 80 hektarów. Do 1999 roku znajdował się tam poligon 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów. Bogata roślinność, piaszczyste wydmy, wrzosowisko, las, sosnowe bory i malownicze wzgórza z rozległym widokiem na miasto czy dolinę Warty, to coś, czego nie można ominąć będąc w Gorzowie - czytamy na stronie miasta. Na Gorzowskie Murawy najłatwiej dostać się od Placu Słonecznego albo od Osiedla Europejskiego. Ważne: po Murawach można poruszać się wyznaczonymi szlakami.

Wracają rowery miejskie. Zdjęto zakazy. Wideo