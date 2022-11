Gorzowskie Spotkania Teatralne. Długa owacja dla teatru z Zielonej Góry Jarosław Miłkowski

Co to był za spektakl! W środowy wieczór Lubuski Teatr zaprezentował w Gorzowie „Gusła” na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza. Publiczność nagrodziła go rzęsistymi brawami. A co będzie można zobaczyć w środę 16 listopada?