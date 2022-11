Gorzowskie Spotkania Teatralne na finiszu. Kolejne gwiazdy na scenie

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. I tak jest z 38. Gorzowskimi Spotkaniami Teatralnymi, które nieuchronnie zmierzają do finiszu. Dzieje się to jednak z gwiazdami na scenie.

W środę 16 listopada gorzowianie mogli zobaczyć Joannę Żółkowską, Paulinę Holtz i Kacpra Kuszewskiego, którzy wraz z grającą na fortepianie Leną Ledoff zaprezentowali sztukę „Pani Pylińska i sekret Chopina”. Joanna Żółkowska świętowała przy okazji 50-lecie pracy artystycznej. Nie mogło więc zabraknąć odśpiewania „Sto lat” przez publiczność czy sporego bukietu kwiatów od dyrektora gorzowskiego teatru Jana Tomaszewicza.