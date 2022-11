Gorzowskie Spotkania Teatralne. Na tym spektaklu był nadkomplet widzów

Tego można było się spodziewać! Nazwisko Krystyny Jandy przyciągnęło do Teatru Osterwy tłumy widzów. W poniedziałek 14 listopada na monodram „Biała bluzka” nie tylko wyprzedano bilety na widownię. Wejściówki rozchodziły się także na tzw. dostawki. Czwarty ze spektakli 38. Gorzowskich Spotkań Teatralnych zobaczył więc nadkomplet widzów.

We wtorek 15 listopada gorzowskie święto teatru to już będzie prawdziwa teatralna klasyka. Lubuski Teatr z Zielonej Góry zaprezentuje bowiem „Gusła”, a to spektakl, który powstał na podstawie II części i fragmentów IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Spektakl rozpocznie się o 19.00.

„Gusła”

Lubuski Teatr, Zielona Góra

reżyseria i choreografia: Grzegorz Bral

występują: Aleksander Podolak, Elżbieta Donimirska, Katarzyna Kawalec, Radosław Walenda, Romana Filipowska, Paweł Wydrzyński, Joanna Koc, Daniel Zawada, James Malcolm

czas trwania: 60 minut (bez przerwy)

Czytaj również:

Na to święto teatru przyjeżdżają nawet widzowie z Niemiec. Ty też na nim będziesz?