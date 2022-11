Gorzowskie Spotkania Teatralne. Ten weekend należy do Teatru Kwadrat

Niedziela 13 listopada to już trzeci dzień 38. Gorzowskich Spotkań Teatralnych. I kolejna okazja do zobaczenia aktorów warszawskiego Teatru Kwadrat. Tym razem będzie to sztuka „Małżeństwo do poprawki” Michaela Englera w reżyserii Andrzeja Nejmana. Występują w niej: Paweł Małaszyński, Agnieszka Sienkiewicz, Andrzej Andrzejewski i Ilona Chojnowska.

Sztuka cieszy się tak dużym zainteresowaniem widzów, że w Gorzowie zostanie wystawiona dwukrotnie: o 15.30 i 19.00.