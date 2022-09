Gorzowskie wioślarki z AZS AWF popłyną w finałach, ale B na mistrzostwach świata w czeskich Racicach

W decydujących o tych wyścigach Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner oraz Weronika Kaźmierczak z czwórki bez sterniczki zajęły piąte miejsce, ze sporą stratą do pierwszych trzech lokat, dających starty w biegach medalowych. W 1/2 finału nasze panie od początku toczyły rywalizację jedynie z Francuzkami.

Na tej samej pozycji uplasowała się Katarzyna Boruch z czwórki podwójnej, z równie sporą stratą do czołówki, choć w odróżnieniu od tej pierwszej młodej osady, ta utytułowana załoga (wicemistrzynie olimpijskie, choć w innym składzie, m.in. bez gorzowianki) przed światowym czempionatem znacznie bardziej mogła liczyć na pierwszą szóstkę, głównie ze względu na doświadczenie międzynarodowe. W porównaniu do innych biegów Polki zamieniły się też miejscami w łodzi, po to by osiągnąć sukces, ale na nic się to zdało. Jeszcze na 500 m biało-czerwone były trzecie, ale po 2000 m wyprzedziły jedynie Nowozelandki.