Gra miejska w Gorzowie. Już w niedzielę! Zapiszcie się. Są ostatnie wolne miejsca. To nic nie kosztuje!

Nazwa gry „Gorzów 1981” nie jest przypadkowa. Nawiązuje ona do stanu wojennego, który został wprowadzony 41 lat temu. I właśnie dzięki niej będzie można poznać jego historię. Organizatorem gry jest gorzowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych „Novum” i skwierzyńska Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja (nasza redakcja jest z kolei patronem medialnym zabawy).

Gra zaplanowana na niedzielę 4 grudnia. Rozpocznie się o 11.00 i potrwa kilka godzin.

- W ramach gry uczestnicy będą starali się dotrzeć do wyznaczonych punktów na terenie Gorzowa i jak najszybciej rozwiązać zagadki i wykonać zadania. Nie ma ograniczeń wiekowych dla chętnych do udziału w grze. Zapraszamy całe rodziny. Grupa biorąca udział w grze może liczyć do 5 osób - informują organizatorzy.

- Dzięki udziałowi w Grze gorzowskie rodziny poznają historię wydarzeń stanu wojennego w Gorzowie i co najważniejsze w ciekawy, radosny i wartościowy sposób spędzą swój wolny czas. Grupy, które zajmą trzy pierwsze miejsca podczas zmagań otrzymają również nagrody w postaci zestawu gier planszowych i karcianych - dodają przedstawiciele stowarzyszenia Novum.