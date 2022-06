Grand Prix w Gorzowie. Jakie atrakcje czekają na kibiców?

Będzie wystawa starych motocykli żużlowych, na których będzie można nawet usiąść, by zrobić sobie zdjęcie. Oprócz tego będzie wystawa statuetek SGP, będzie też balonowe miasteczko, żużlowe puzzle czy bańki mydlane. Oczywiście nie zabraknie też strefy Monstera i sesji autografów. Wszyscy zawodnicy startujący w gorzowskich zawodach będą do dyspozycji kibiców od 16.30 do 17.15. A autografy będzie można otrzymać także na specjalnym plakacie ze zdjęciami uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. Jak widzieliśmy podczas poprzednich turniejów GP w tym roku, sesja autografowa cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Zobaczcie to w naszej galerii zdjęć. Przewidujemy też, że sporym zainteresowaniem cieszyć się będzie również możliwość zrobienia zdjęcia przy napisie „We love Speedway”.