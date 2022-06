Grand Prix w Gorzowie. Sprzedano już ponad 13 tys. biletów. Kibicu, co musisz wiedzieć?

Sobota 25 czerwca to prawdziwe żużlowe święto. O 19.00 startuje Grand Prix Polski. W gronie szesnastu uczestników turnieju jest pięciu reprezentantów lubuskich klubów.

Czy Bartosz Zmarzlik wygra w Gorzowie po raz trzeci? Czy drugie zwycięstwo w tym miesiącu odniesie Patryk Dudek? A może niespodziankę sprawi startujący z dziką kartą Szymon Woźniak?

Takie pytania już od kilku dni zadają sobie kibice czarnego sportu. W tę sobotę na gorzowskim stadionie im. Edwarda Jancarza czeka nas bowiem 3W FIM Speedway Grand Prix Polski. Będzie to już jedenasta w historii Gorzowa runda GP przy ul. Śląskiej.

To, że oczy wielu kibiców zwrócone będą na Bartosza Zmarzlika, jest niemal pewne. Po czterech dotychczasowych rundach cyklu ma on na koncie 62 punkty oraz niemałą przewagę nad rywalami (drugi w klasyfikacji Maciej Janowski traci już 11 „oczek”).

Dla Zmarzlika będzie to już dziesiąty start w gorzowskiej odsłonie GP. 23 czerwca 2012 zaszokował cały żużlowy świat, gdy w wieku 17 lat wskoczył na „Jancarzu” na podium. Właśnie minęło dziesięć lat od tamtego wydarzenia, a on od tego czasu zdobył dwa tytuły mistrza świata. I podobnie jak jego przyjaciel i klubowy kolega Martin Vaculik ma na koncie dwie wygrane GP w Gorzowie. Czy któryś z tych serdecznych przyjaciół zdobędzie Wielką Nagrodę Polski po raz trzeci? Przekonamy się w sobotę w okolicy zachodu słońca.

W Gorzowie wystąpi co najmniej pięciu reprezentantów lubuskich klubów. W stawce turnieju obok Zmarzlika (wygrał w Gorzowie w 2014 i w 2020), Vaculika, Woźniaka pojedzie też Anders Thomsen (cała czwórka to na co dzień reprezentanci Stali Gorzów) oraz Max Fricke (Falubaz Zielona Góra). Rezerwowymi będą miejscowi: Wiktor Jasiński i Oskar Paluch.

Sobotni turniej Grand Prix rozpocznie się o 19.00. Na stadionie warto być już jednak znacznie wcześniej. I to na długo zanim o 18.45 rozpocznie się prezentacja zawodników.

Jakie atrakcje dla kibiców?

Już od 12.00 działać będzie Fan Zone, czyli miasteczko kibica. Znajdować się ono będzie na parkingu głównym stadionu, który jest za kasami. Wstęp do strefy kibica będzie bezpłatny, a wejść będzie można od ul. Kwiatowej. Już od południa będzie tu wystawa starych motocykli żużlowych. Także od 12.00 będzie można zobaczyć z bliska trofeum Grand Prix (ta możliwość będzie do 18.00).

O 13.00 rozpoczną się kwalifikacje turnieju. Na czym one polegają? Zawodnik, który najszybciej pokona okrążenie 329-metrowego toru na „Jancarzu” będzie mógł wybrać sobie numer startowy jaki pierwszy, drugi zawodnik w kwalifikacjach zrobi to tuż po nim, a w dalszej kolejności - zawodnik z trzecim czasem itd.

Wejście na kwalifikacje będzie możliwe po okazaniu programu zawodów, który jest w cenie 20 zł. Przed zawodami program będzie można kupić w sklepiku klubowym, który jest przy głównym wejściu. Tuż przed zawodami, gdy kibiców będzie coraz więcej, programy będą do kupienia także na stadionie.

Spora gratka czeka kibiców o 16.30. O tej porze w miasteczku kibica pojawią się wszyscy uczestnicy turnieju na trwającą do 17.15 sesję autografową. O 17.35 w fan zonie rozpoczną się quizy oraz gry z udziałem ustawionego tam telebimu. Przed zawodami będzie też tu strefa Monstera, balonowe miasteczko, żużlowe puzzle, bańki mydlane, czy też możliwość pomalowania twarzy np. w biało-czerwone barwy (Polska ma pięciu reprezentantów).

Miasteczko kibica będzie otwarte do północy. Tuż po zakończeniu ceremonii dekoracji najlepszej trójki turnieju przewidziany jest pokaz fajerwerków. Transmisja z zawodów w telewizji TTV i serwisie Eurosport Extra w Playerze.

Klasyfikacja GP przed turniejem w Gorzowie

1. Bartosz Zmarzlik 62 punkty, 2. Maciej Janowski 51 pkt., 3. Leon Madsen 50 pkt., 4. Fredrik Lindgren 46 pkt., 5. Tai Woffinden 43 pkt., 6. Robert Lambert 36 pkt., 7. Martin Vaculik 35 pkt., 8. Patryk Dudek 35 pkt., 9. Jason Doyle 35 pkt., 10. Mikkel Michelsen 34 pkt., 11. Max Fricke 32 pkt., 12. Dan Bewley 32 pkt., 13. Anders Thomsen 29 pkt., 14. Jack Holder 26 pkt. 15. Paweł Przedpełski 15 pkt. Czytaj również:

