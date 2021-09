Grand Prix znów będzie na "Jancarzu". I wcale nie wyjdzie tak drogo

W latach 2022-2025 w Gorzowie ponownie będą odbywać się żużlowe turnieje Grand Prix. W środę 29 września zielone światło do podpisania umowy na tę imprezę dali władzom miasta radni. Od przyszłego roku właścicielem praw do cyklu Grand Prix będzie grupa Discovery. Zawody mają być transmitowane w ogólnodostępnym Eurosporcie. Gorzów będzie widoczny jednak nie tylko na telewizyjnej antenie sportowej. Co roku miasto będzie miało bowiem pakiet promocyjny o wartości 250 tys. euro, czyli ponad 1,15 mln zł. Za te pieniądze będą emitowane 30 sekundowe spoty promujące miasto. 30 takich spotów będzie w telewizji TVN, 165 w TTV (oba te kanały są w telewizji naziemnej), kolejne 130 w TVN24, a jeszcze 30 w polskiej wersji Eurosportu. Łącznie 355.

Choć turnieje Grand Prix miasto zapłaci 10,2 mln, to tak naprawdę będą one kosztowały magistrat ponad 4 mln zł. Jak to możliwe?

- Bo do odzyskania jest podatek VAT, czyli impreza już nie będzie nas kosztowała 2,63 mln zł w pierwszym roku i 2,36 mln zł w trzech kolejnych latach, a około 2 mln zł rocznie. Oprócz tego Stal Gorzów przez te cztery lata otrzyma o 1 mln zł mniej na promocję - wyjaśniała radnym wiceprezydent Małgorzata Domagała. Dyskusja nad przekazaniem 10,2 mln zł na Grand Prix była jednym z ważniejszych punktów wczorajszej rady miasta. A od rozpoczęcia dyskusji do głosowania minęło aż 95 minut.