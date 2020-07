Grand Prix znów w Gorzowie? Jest coś na rzeczy!

Czy wybrałbyś się na turniej(e) Grand Prix w Gorzowie we 2020 r.?

Na razie tylko odwołują

W tym roku BSI, brytyjski właściciel praw do cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza świata, planował rozegranie dziesięciu rund Grand Prix na dziesięciu torach w Europie. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że BSI musiało odwołać większość rund. Nie odbyły się zawody w: Warszawie, niemieckim Teterow, walijskim Cardiff, szwedzkim Hallstavik. 1 sierpnia nie odbędzie się też turniej we Wrocławiu. Nie będzie też turnieju w szwedzkiej Malilli (15 sierpnia) czy rosyjskim Togliatti (29 sierpnia).

Na organizację mistrzostw BSI ma podpisaną umowę z FIM, czyli międzynarodową federacją motocyklową. Zgodnie z nią musi zorganizować co najmniej siedem rund Grand Prix.