Grasz na instrumencie, a może lubisz śpiewać? Możesz wystąpić w klipie Filharmonii Gorzowskiej!

By zachęcić Was do wspólnej zabawy i rodzinnego muzykowania filharmonia przygotowała serię nagrań z piosenkami, które można znaleźć na kanale You Tube Filharmonii Gorzowskiej. Teraz wystarczy zaśpiewać, nagrać swój występ i wysłać filmik do filharmonii. Filharmonia będzie je udostępniała na swoich serwisach internetowych a na zakończenie akcji przygotuje specjalny klip, w którym zaprezentuje efekty Waszego śpiewania.

Jest też propozycja dla tych, którzy grają na jakimś instrumencie. Teraz mogą zagrać z z filharmonikami. I to partie solowe! Dla tych, którzy się odważą zagrać, przygotowana jest seria nagrań z akompaniamentami do pięciu utworów z repertuaru klasycznego. Je również znajdziecie na kanale You Tube Filharmonii Gorzowskiej. Są też opracowane materiały nutowe w wielu transpozycjach na głosy solowe, tak by można było je wykonać na różnych instrumentach. Szczegóły i instrukcję udziału w akcji znajdziecie na stronie filharmoniagorzowska.pl

Na nagrania Filharmonia czeka do 15 sierpnia.