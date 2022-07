Gratka dla motofanów! Do Gorzowa zawita Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych

Przyjazd i uroczyste powitanie załóg rajdu zaplanowane są na godzinę 14:30. Do godziny 17:00 auta będą przedstawiane ze sceny, z krótkim opisem historii każdego z nich. Wśród atrakcji dla mieszkańców zaplanowano konkursy i zabawy z udziałem oldsmobili. Rajd stanowi dodatkową weekendową atrakcję dla mieszkańców, tuż przed koncertami zaplanowanymi w ramach cyklu "Dobry wieczór Gorzów" - zachęca Wydział Promocji i Informacji w gorzowskim magistracie.

Uczestnicy międzynarodowego rajdu do przejechania mają w sumie ponad tysiąc kilometrów. Pierwszym przystankiem na tej trasie będzie gorzowski Stary Rynek, gdzie zaparkują prawdziwe legendy motoryzacji. Będą tam cacka, które zjechały z taśmy jeszcze w poprzednim stuleciu!

Na trasie będzie kilka przystanków

Samochodowa wyprawa został podzielona na siedem etapów. W Gorzowie zabytkowe pojazdy zostaną do poniedziałku. Stąd pojadą do Stargardu, a później do Szczecinka. Następnie ich celem będzie Toruń, Czerniejewo i Oława. Wszystko zakończy się trzydziestego lipca w Jaworze, bo przedsięwzięcie, którego celem jest integracja właścicieli pojazdów z duszą oraz popularyzacja turystyki organizuje tamtejsze Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.

