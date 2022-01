Groźby bronią i porwaniem dzieci. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Prowadził też kradzione auto i miał przy sobie narkotyki Aleksandra Sierżant

35-latek groził innemu mężczyźnie bronią gazową oraz porwaniem dzieci, by zmusić go do określonego zachowania. W momencie zatrzymania napastnik posiadał przy sobie nielegalnie amunicję i amfetaminę. Auto, którym jechał, było kradzione.