Grzyby, wrzosy i... mega dynia! Na giełdzie w Gorzowie już prawdziwa jesień! Magdalena Marszałek

Choć to dopiero początek jesieni, to wiele sezonowych smaków można już znaleźć na giełdzie w Gorzowie. Drugiego października na straganach z warzywami i owocami królowały dynie w najróżniejszych kształtach i rozmiarach, grzyby, orzechy oraz soczyste śliwki. Nie brakowało też sadzonek jesiennych roślin i sprzętu do ogrodu. Jak zawsze coś dla siebie mogli znaleźć również miłośnicy staroci i bibelotów.