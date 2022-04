Hala sportowa w Gorzowie będzie... i drożej, i później

- We wtorek wykonawca złożył powiadomienie, że w związku z sytuacją na Ukrainie oraz wzrostem cen materiałów budowlanych - prosi nas o przesunięcie terminu na koniec czerwca 2023. Będziemy analizować, czy damy na to zgodę - mówiła w środę 13 kwietnia Joanna Kasprzak-Perka, prezes Słowianki, która formalnie jest inwestorem.

Stal i beton podrożały

Kolejny poślizg to jeszcze nie wszystko. Hala sportowa przy Słowiance będzie droższa niż 89,2 mln zł, na które opiewała umowa z wykonawcą, którym jest Budimex (licząc z projektem hala miała kosztować 93 mln zł). - Wystąpiono o wzrost kontraktu spowodowany wzrostem cen stali i betonu, a stal i beton to jest podstawowy budulec, z którego wznosimy halę - mówiła prezes Słowianki. - O jaką kwotę wystąpił Budimex? - dopytywaliśmy. - Musimy zweryfikować kwoty. Na pewno mówimy o kilku, jak nie o kilkunastu milionach złotych - odpowiadała J. Kasprzak-Perka. W najbliższych latach Słowianka ma dostać obiecane przez zarząd województwa 6 mln zł. Wczoraj odbyło się podpisanie umowy na 2 mln zł. Pozostałe pieniądze w dwóch ratach mają spłynąć w kolejnych dwóch latach.

Zaawansowanie prac? 57 proc.

- Na budowie, wraz z całym biurem i administracją, pracuje około 90 osób, a wyjechały dwie duże ekipy z Ukrainy. 40 osób. Ci pracownicy zostali zastąpieni, ale zastępstwo nie odbywa się w sposób płynny. Nikt nie zszedł z budowy. Mury pną się do góry. Pogoda nam sprzyja. Nie sprzyja tylko geopolityka. Z raportu wykonawcy wynika, że inwestycja jest zrealizowana w 57 procentach. W tym roku powinniśmy dokończyć ściany i położyć dach. Jego stalowa konstrukcja jest dla nas wyzwaniem, przede wszystkim w transporcie, bo rozpiętość konstrukcji wynosi 65 metrów. Jeśli ma to być hala widowiskowa, jeśli chcemy mieć w niej koncerty i wydarzenia z prawdziwego zdarzenia, to konstrukcja musi udźwignąć 100 ton oświetlenia, nagłośnienia. - mówiła Perka.

Koszykarki i piłkarze ręczni z hali przy Słowiance powinni zacząć korzystać jesienią przyszłego roku. Kibice będą mieli do dyspozycji widownię na około 5 tys. miejsc.

