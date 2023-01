Hania i Antoś już nie królują. Jakie są najpopularniejsze imiona dzieci w Gorzowie?

Poznaliśmy najpopularniejsze imiona, jakie w zeszłym roku nadawano dzieciom rejestrowanym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie. Wśród dziewczynek to Maria, Maja i Pola, a wśród chłopców to Jan, Leon i Tymon.

Taki wybór imion dla swojego potomstwa to spora zmiana w porównaniu z tym, jakie imiona rodzice nadawali rok wcześniej, czyli w 2021. Wówczas na podium najpopularniejszych imion były imiona: Hanna, Pola i Zofia oraz Antoni, Szymon i Leon. Z kolei w roku 2020 królowały imiona: Zuzanna, Pola i Lena oraz Szymon, Jan i Mikołaj.

Jak więc widać z tego zastawienia, w ostatnich trzech latach w pierwszej trójce najpopularniejszych imion powtarzała się jedynie Pola.