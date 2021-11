Historyczna operacja w gorzowskim szpitalu. Wykorzystano interaktywne hologramy

- Do naszego szpitala trafił po wypadku ze znacznej wysokości i obrażenia były tak duże, że bez naszej interwencji jego szanse na powrót do normalnego życia byłyby znikome, więc operacja była konieczna – mówi dr Krzysztof Chrobrowski, ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Operacje miednic to jedne z najtrudniejszych zabiegów w chirurgii urazowo-ortopedycznej, dlatego lekarze zdecydowali się na przeprowadzenie tego zabiegu z wykorzystaniem techniki hologramowej.

- Najpierw poddaliśmy pacjenta szczegółowej diagnostyce obrazowej, w tym także tomografii komputerowej – wyjaśnia dr Krzysztof Chrobrowski. - Obraz m.in. miednicy pacjenta został przekonwertowany na obraz 3D. W ten sposób uzyskaliśmy bardzo dokładne odwzorowanie interesującego nas obszaru ciała pacjenta. Do miednicy w modelu 3D mieliśmy dostęp przez cały czas trwania operacji. Co więcej, dzięki zastosowaniu gogli VR (podobnych do tych znanych m.in. z gier komputerowych) – bez fizycznego dotykania operowanego narządu czy kości – mieliśmy możliwość dowolnego obrócenia obrazu operowanego obszaru. Wszystko przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem.