Hit! Chcieli ukraść koła, ale... zasnęli podczas kradzieży! Znalazł ich funkcjonariusz SOK

Zasnęli podczas kradzieży

Do nietypowej sytuacji doszło w dniu 25 maja br. w miejscowości Nowe Drezdenko. F

Po chwili spostrzegł, że w samochodzie marki Volkswagen Passat, który stoi obok śpi dwóch mężczyzn, a na tylnym siedzeniu leży klucz do odkręcania kół, co wzbudziło jego podejrzenie, że mogą to być sprawcy kradzieży.

- Wobec powyższego niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomił policję, a w międzyczasie zabezpieczył miejsce zdarzenia oraz uniemożliwił potencjalnym sprawcom możliwość oddalenia się. Na miejsce przybył patrol Policji z Komisariatu Policji z Drezdenku, który po przeszukaniu samochodu wskazanego przez funkcjonariusza SOK, odnalazł w bagażniku brakujące koło z samochodu - dodaje A. Wołoszyn.