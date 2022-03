Horoskop runiczny na marze. Nordyckie runy w horoskopie na wiosnę 14.03.2022

Horoskop runiczny na rok 2022. Runy nordyckie dla każdego ze znaków Zodiaku

Dla każdego znaku Zodiaku wróżka Bernadetta wybrała jedną runę , która będzie wspierać dany znak zodiaku w zmaganiach w roku 2022. To oznacza, że każdy z 12 znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby ma swoją jedyną, specjalną runę.

Komu w 2022 roku przewodzić będzie runa Fehu, a komu runa Wunjo? Któremu znakowi zodiaku horoskop runiczny na rok 2022 przewiduje runę oznaczającą Słońce, a komu runę oznaczającą... bydło lub krzesanie ognia? Która z tych run jest lepsza i co one oznaczają? Dowiesz się tego z horoskopu runicznego wróżki Bernadetty na rok 2022.

Runy wikingów wybrała dla nas łódzka wróżka Bernadetta . To wróżka mająca ponad 30 lat doświadczenia w rozkładaniu kart, numerologii i doradztwie życiowym. W Łodzi można ją spotkać w prowadzonej przez nią Magicznej Księgarni Witchcraft przy ul. Piotrkowskiej 92.

Runy. Co oznacza alfabet runiczny?

Runy to dawny alfabet narodów nordyckich. Od pierwszych liter alfabet ten nazwano "futhark". Według wierzeń ludzie dostali je od boga Odyna. W rzeczywistości używane były w Skandynawii, na Wyspach Brytyjskich, w Jutlandii i w Niemczech w pierwszym tysiącleciu naszej ery, choć w niektórych miejscach runy przetrwały w użyciu do czasów nowożytnych.

Runy składają się z prostych kresek, które łatwo było wyryć w kamieniu lub drewnie. Pisano nimi wiadomości, ryto na kamieniach i nanoszono na uzbrojenie. Ludy Północy przypisywały znakom specjalne znaczenie i moc.

Runy to pismo pogańskie, zostało wypierane z Europy Północnej wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Nie zaginęły jednak całkowicie, są do dziś wykorzystywane do wróżb i przepowiedni.