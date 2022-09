Hulajnoga i rower lepsze od auta, czyli Gorzów szykuje się na tydzień mobilności

- Szykujemy szereg aktywności i atrakcji - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. - Chcemy przekonać mieszkańców do wykorzystywania innych środków transportu niż samochód. Chcemy, by gorzowianie częściej korzystali z komunikacji miejskiej, roweru czy hulajnogi - tłumaczy M. Liberkowska.

Gorzów stawia na mobilność miejską. Już od najbliższego weekendu będzie do tego przekonywał mieszkańców. Od 16 do 22 września w Gorzowie trwać bowiem będzie Europejski Tydzień Mobilności.

Do korzystania z autobusów i tramwajów będzie przekonywać Miejski Zakład Komunikacji. W sobotę 17 września od 11.00 do 15.00 w jego siedzibie przy ul. Kostrzyńskiej zorganizowany zostanie dzień otwarty.

- Pokażemy zabytkowe autobusy i tramwaje. Będzie można zajrzeć w każdy zakamarek MZK - mówi Marcin Pejski, rzecznik gorzowskiego przewoźnika.

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się... nauka jazdy tramwajem.

- Każdy, kto przyjdzie i będzie miał ochotę zobaczyć, jak to jest być motorniczym, będzie mógł, pod okiem instruktora, przejechać się tramwajem po zajezdni - mówi M. Pejski. Jazdy tramwajem będą mogły spróbować nawet starsze dzieci czy młodzież. Jedyny wymóg, by poprowadzić nowego Twista, jest taki, aby dosiągać wszelkich elementów potrzebnych do kierowania tramwajem.

To jeszcze nie wszystko, co przygotował Miejski Zakład Komunikacji. Przewoźnik zaprasza bowiem na przejażdżki po mieście.