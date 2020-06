Hulajnogi w Gorzowie. Czy to możliwe, że źle naliczały czas i opłaty?

Elektryczne hulajnogi w Gorzowie pojawiły się niespełna dwa tygodnie temu. A już są z nimi problemy. Na początku znikały. Teraz ponoć źle naliczane są opłaty za jeżdżenie nimi.

- Najpierw trzy razy próbowałem wypożyczyć hulajnogi. Nie działały, bo awaria. Ale za każdą zapłaciłem po ok 13 zł - opowiada pan Mateusz. Jednak, gdy zgłosił reklamację, firma wypożyczająca hulajnogi obiecała zwrócić pieniądze. Po reklamacji zwrot pieniędzy - Tyle, że wczoraj ponownie wypożyczyłem dla syna. Opłata początkowa miała być ok 2,50 zł. Syn jeździł 33 minuty a kwota za tę jazdę, to ponad 40 zł - relacjonuje pan Mateusz. Wcześniej też ponoć zapłacił za 20 minut 22 zł. A minuta ma kosztować 50 groszy. Startowe, to 2,5 zł. - Żaden rachunek mi się nie zgadza - twierdzi pan Mateusz. Na dowód przedstawia historię wypożyczenia na aplikacji.

Zapytaliśmy o to w firmie wypożyczającej hulajnogi w Gorzowie. - Oczywiście może dojść do tego, że hulajnogi mają awarię i mimo to jest naliczona opłata. Wtedy jednak po zgłoszeniu reklamacji zwracamy pieniądze - informuje Monika Chróścicka – Wnętrzak, rzecznik prasowy blinkee.city. Dodaje, że nie powinno jednak dochodzić do błędów w naliczaniu opłat za wynajęcie hulajnogi. - Bo to robi system. I ten raczej nie powinien zawodzić. Ale gdyby faktycznie tak się stało, to roszę aby wtedy nasi klienci kontaktowali się z nami przez infolinię (numer na hulajnodze - dop. red.) lub przez facebooka - mówi M. Chróścicka – Wnętrzak. Dodaje, ze do tej pory osoby, które zgłaszały problem z naliczaniem opłaty za hulajnogę jedynie nie brali pod uwagę opłaty startowej. Jak zapewnia rzeczniczka, ta nadal wynosi 2,5 zł.

W Gorzowie jest 60 hulajnóg

Jeśli jednak sprawa nie jest wyjaśniona poprzez infolinię, prosi o osobisty kontakt. Taki przekazaliśmy panu Mateuszowi.

W Gorzowie od 23 maja jest 60 elektrycznych hulajnóg. Żeby skorzystać z hulajnogi trzeba zainstalować na swoim telefonie specjalną aplikację. A później, to już podobno wszystko jest proste: podchodzimy do wybranego pojazdu, naciskamy przycisk w aplikacji i już możemy jechać.

Użycie hulajnogi, to na początek 2,5 zł opłaty startowej. Następnie za każdą kolejna minuta jazdy, to 0,49 zł. Z kolei postój hulajnogi kosztuje 9 gr za minutę (jeśli np. chcemy wejść do sklepu lub urzędu, ale jeszcze nie zwalniamy pojazdu). Jest też możliwość wypożyczenia pojazdu na całą dobę, wtedy zapłacimy 49 zł. Ale można wtedy korzystać z różnych hulajnóg w różnych częściach miasta.

Można je znaleźć m.in. w centrum choćby na skwerze przy byłym Empiku, w parku Górczyńskim czy galeriach handlowych.

