"I ty możesz zostać morsem!" - zachęca do morsowania była podprowadzająca Stali Gorzów Patrycja Lisowska

- Moja przygodę z morsowaniem rozpoczęłam w tamtym roku. Szukałam troszkę innej aktywności fizycznej, bo na co dzień ćwiczę w domu bądź na siłowni. Zdecydowałam się więc właśnie na morsowanie, ponieważ na wiele korzyści dla naszego organizmu.

I nie żałuję! Początki zawsze są trudne, mój również do lekkiego nie należał. Morsowanie wyglądało dla mnie strasznie, a tak naprawdę wystarczyła kwestia dobrego nastawienia i wiary w siebie - przekonuje gorzowianka.

Jej aktualny, jak to sama określa, rekord w długości lodowych kąpieli to siedem minut, ale jak zaraz dodaje, z każdym kolejnym wejściem do wody ten czas wydłuża. - Morsujemy przeważnie co niedzielę w Gliniku, choć narzeczony jeszcze niedawno mówił ze to nie dla niego, jednak dał się przekonać. Teraz śmieję się, że to stało się naszym takim rytuałem. Wstajemy, jemy śniadanie, herbata w termos i jedziemy nad jezioro. To też świetny relaks dla mnie. Taka niedzielna herbatka o poranku nad jeziorem jest czystą przyjemnością.