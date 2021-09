W sobotę 25 września w Lubuskiem potwierdzono pięć nowych przypadków koronawirusa. Dwa z nich odnotowano w powiecie gorzowskim, a po jednym w powiecie sulęcińskim, nowosolskim i w Gorzowie. Ponieważ w zeszłą sobotę było siedem przypadków, to wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 1,38 os. na 100 tys. mieszkańców. Jak natomiast wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Z siedemnastu do osiemnastu wzrosła liczba zajętych łóżek "covidowych". Wciąż czterech pacjentów jest podłączonych do respiratora. Jeśli chodzi o dane pandemiczne dotyczące całej Polski, to w sobotę potwierdzono 917 przypadków koronawirusa, poinformowano też o 20 zgonach związanych z COVID-19. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem.

Pixabay