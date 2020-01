II LO - 70 lat minęło, a szkoła wciąż jest wyjątkowa

- Wiele się zmieniało, ale jedno pozostawało u nas stałe - szkoła zawsze starała się trochę wyprzedzać to, co było w oświacie. Kilkadziesiąt lat temu był u nas system, w którym maturę zdawało się… w styczniu. A dziś wychodzimy z założenia, że szkoła musi sprostać wyzwaniom czasów. To dlatego odbywał się u nas koncert zespołu, którzy nasi uczniowie tworzą z uczniami i studentami z Niemiec i Syrii – mówi Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Przemysłowej. Szkoła po raz czwarty w ostatnich sześciu latach ten ogólniak okazał się najlepszy w Lubuskiem w rankingu „Perspektyw”.

Absolwentem II LO jest także autor i kompozytor piosenek Piotr Bukartyk. – Maturę zdawałem w 1983 r. Czasy były wtedy ciężkie, ale szkoła była wspaniała. Z wieloma kolegami do dziś się spotykam. Z nauczycieli najbardziej wspominam polonistkę Grażynę Zuj. To kobieta, która miała wpływ na moje życie i dzięki której robię w życiu to, co kocham. Gdy „brzdąkałem” te swoje trzy akordy na gitarze, ona wysłała mnie na jakiś konkurs – opowiadał nam wczoraj P. Bukartyk, który na swoim koncie ma już dziewięć płyt studyjnych, a na Pol’and’Rock Festiwal odpowiada od lat za muzyczny finał imprezy.

- Nasza szkoła jest wyjątkowa. Dlaczego? Bo potrafi dostosować się do każdego ucznia – mówił nam wczoraj Szymon Duniecki, trzecioklasista.

- Gdy już sama będą absolwentką, na pewno będę za szkołą tęskniła – dodawała Anna Boguta.