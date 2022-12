Ile kosztuje karp, choinki, a także warzywa i owoce? Ceny na ryneczku Jerzego |2 GRUDNIA

By przyszykować się na święta, idąc na ryneczek Jerzego w Gorzowie trzeba przygotować sporą porcję gotówki. Bo na towar związany z wigilią czy Bożym Narodzeniem trzeba wydać co najmniej kilkadziesiąt złotych. Przykłady?

Na ryneczku można już kupić karpie. Za kilogram żywej ryby trzeba zapłacić 32-33 zł. Są też już choinki. Za drzewka do 2 metrów trzeba zapłacić 120 zł, a za drzewka powyżej 2 metrów - 150 zł.

A po ile są ozdoby? Choinkę zrobioną z szyszek można kupić za 85 zł, a pierniki, które można zawiesić na bożonarodzeniowym drzewku - 25 zł.

Na ryneczku można też kupić zdecydowanie tańsze rzeczy. Kilogram jabłek można kupić już za 1 zł, a papryczki za 30 groszy od sztuki.

