Ile kosztuje kolacja z Bartoszem Zmarzlikiem! Ktoś zapłacił majątek!

Do kolacji ma dojść w tym roku (data do uzgodnienia), wiadomo też, że odbędzie się ona na terenie Polski. „Zwycięzca licytacji będzie miał okazję spędzić kilka godzin z jednym z najlepszych polskich sportowców i poznać go z całkowicie prywatnej strony” - można było przeczytać na portalu aukcyjnym, na którym prowadzona była licytacja.

Kolacja (a także zegarek firmy, która sponsoruje Zmarzlika) to już kolejna atrakcja związana z kapitanem Stali Gorzów, którą można było wylicytować w tym roku. W niedzielę 30 stycznia zakończyła się licytacja kevlaru, w którym Zmarzlik zdobył m.in. tytuł indywidualnego mistrza Polski. Kevlar został wylicytowany za 12,9 mln zł.

Dochód z licytacji został przeznaczony na WOŚP.

