Ile testów robi się u nas na koronawirusa? Będziesz zaskoczony!

Najświeższe dane przekazała nam w piątek 15 maja Dorota Konaszczuk, lubuski inspektor sanitarny. - Do czwartku 14 maja przebadaliśmy łącznie 8150 próbek – mówiła nam D. Konaszczuk.

Od 4 marca, gdy w naszym regionie zdiagnozowano tzw. pacjenta zero, do tej pory stwierdzono 92 przypadki koronawirusa. Liczba ozdrowieńców stale rośnie. Na tę chwilę chorych jest już tylko 14 osób. W ostatnich godzinach za ozdrowieńca uznano pacjenta z Zielonej Góry.

- W czwartek 14 maja zrobiliśmy w laboratorium 215 testów. Do tego Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przebadał 34 osoby, a szpital wojewódzki w Gorzowie 64. Poza województwem przebadano natomiast 107 próbek. To oznacza, że tylko w czwartek 14 maja przebadano 420 Lubuszan.

Choć jeszcze w drugiej połowie kwietnia były chwilowe problemy z testowaniem (laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie było w stanie przebadać tylko 80-90 testów dziennie), to dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Koronawirus. Gdzie jeszcze są chorzy?

Stan chorych na Covid-19 w tej chwili wygląda następująco:

Zielona Góra – 10 chorych

pow. wschowski - 1 chory

pow. zielonogórski - 1 chory

pow. żagański - 2 chorych

Tajemnica niskiej zachorowalności

Skąd wynika tak niska liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Lubuskiem? Coraz powszechniejsza staje się teoria, że już go przechorowaliśmy. W związku z tym władze szpitala w Gorzowie postanowiły poszukać dla niej potwierdzenia. Ponieważ badają swój personel, z ponad 1 tys. przetestowanych próbek aż 150 postanowiono zbadać na obecność przeciwciał (pojawiają się one, gdy ktoś już przeszedł koronawirusa). Co się po nich okazało? W żadnej z próbek nie stwierdzono przeciwciał. Tajemnica niskiej zachorowalności na Covid-19 w Lubuskiem pozostaje wciąż nierozwiązana.