Ile w Lubuskiem kosztuje remont domu lub mieszkania? Takie stawki mają fachowcy. Sprawdź! (sn)

Usunięcie starej farby - 7 zł za m kw. Gruntowanie powierzchni - 2 zł za m kw. Szpachlowanie dwukrotne ścian gładzią gipsową - 15 zł za m kw. Malowanie dwukrotne powierzchni - 6/7 zł za m kw. pexels.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Remont mieszkania, czy też domu to spore przedsięwzięcie. Zanim się go podejmiemy, dobrze policzmy, ile będzie nas to kosztować. Oczywiście "mniej więcej". Przy remoncie zawsze pojawiają się nieplanowane koszty, czy też zakupy. Zakup materiałów to nie wszystko. Za wykonanie usług będziemy musieli zapłacić fachowcom. A stawki są różne. Ile zapłacisz za remont łazienki, ile za położenie podłogi, a ile za szpachlowanie i pomalowanie ścian? Mamy dla was orientacyjny (podkreślamy: orientacyjny) cennik usług fachowców z Lubuskiego. Powstał on na podstawie danych przedstawianych przez nich samych.