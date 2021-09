W środę 15 września ministerstwo zdrowia potwierdziło 757 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W ostatnich dniach dzienna liczba zakażeń oscylowała około 500. Tylu zakażeń jak teraz, nie było w naszym kraju od około trzech miesięcy. Choć wzrost zakażeń w Polsce jest mocno zauważalny, to w Lubuskiem... mamy sytuację odwrotną. W środę potwierdzono osiem przypadków koronawirusa, a wskaźnik zakażeń kolejny dzień poszedł w dół. Aktualnie wynosi on 0,70 os. na 100 tys. mieszkańców. Gdzie odnotowano ostatnie przypadki koronawirusa? Cztery zakażenia były w powiecie żagańskim, dwa - w Gorzowie, a po jednym w powiecie krośnieńskim i zielonogórskim. Nieznacznie poprawiła się sytuacja w lubuskich szpitalach. Aktualnie zajętych jest 14 łóżek „covidowych” (w ciągu doby zwolniło się jedno łóżkko), a do respiratora podłączona jest jedna osoba. Przez ostatnią dobę z powodu COVID-19 zmarło 21 osób. Żadna z nich nie mieszkała w Lubuskiem. Czytaj również: Jak opanować lęk przed koronawirusem? WIDEO: Ministerstwo Zdrowia: Niedaleka droga do 1000 zakażeń dziennie

Karolina Misztal