Ile z 975 przypadków koronawirusa było w Gorzowie? Wskaźniki zakażeń |28 WRZEŚNIA

We wtorek w całej Polsce potwierdzono 975 przypadków koronawirusa. To już więc kolejny w ostatnim tygodniu dzień, gdy liczba zakażeń zbliża się do tysiąca. Najwięcej, bo aż 198 przypadków, było w województwie lubelskim. Najmniej odnotowano natomiast w naszym regionie. Łącznie potwierdzono tylko siedem zakażeń. Trzy z nich były w powiecie strzelecko-drezdenecki, a po jednym w powiatach: gorzowskim, wschowskim, żarskim i Zielonej Górze. Liczba przypadków jest niższa niż tydzień temu, więc wskaźnik zakażeń poszedł w dół i wynosi on aktualnie 1,13 os. na 100 tys. mieszkańców.

Pogarsza się natomiast sytuacja w lubuskich szpitalach. Łącznie zajętych jest w nich 20 łóżek „covidowych” (w ciągu doby liczba zwiększyła się o dwa). Cały czas do respiratorów podłączonych jest czterech pacjentów. W ostatnich dniach nikt jednak nie umarł. W całej Polsce potwierdzono natomiast 29 zgonów związanych z COVID-19.