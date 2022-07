Ile zarabia strażnik miejski w Gorzowie? Kwota może zaskoczyć

„Proszę o podanie kwoty wynagrodzenia oferowanego osobie rozpoczynającej pracę na stanowisku strażnika miejskiego” - z takim pytaniem w ostatni czwartek (21 lipca) zwrócił się do Straży Miejskiej w Gorzowie jeden z mieszkańców. Chciał on poznać zarobki początkujących strażników nie tylko dziś, ale także od 2016 r.

Ile strażnik miejski dostaje zatem na rękę? Sprawdziliśmy to, używając tzw. kalkulatora wynagrodzeń w jego najbardziej aktualnej wersji (czyli po zmniejszeniu podatku - od 1 lipca pierwszy próg podatkowy wynosi 12 proc.). Jeśli ktoś zostaje strażnikiem, a nie ma jeszcze wysługi lat, to - według kalkulatora wynagrodzeń - powinien dostać na rękę 2 686 zł. Jeśli natomiast strażnik ma 20-letni staż pracy, to powinien dostać 3 163 zł. Oprócz tego strażnicy otrzymują także „trzynastkę”. Dodajmy, że dzisiejsze zarobki są o 300 zł brutto wyższe niż w zeszłym roku. W 2016 r. strażnicy zarabiali 2 150 zł.

Miejscy urzędnicy odpowiedzi udzielili od ręki. Eugeniusz Kurzawski, sekretarz miasta, poinformował, że początkujący strażnik miejski otrzymuje aktualnie 3,5 tys. zł brutto. - Do tego wynagrodzenia pracownik otrzymuje dodatek za staż pracy w wysokości od 5 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy udokumentowany rok pracy - odpisał pytającemu sekretarz miasta.

W gorzowskiej straży miejskiej jest 17 etatów. - W tej liczbie mamy aktualnie dwa wakaty. Aktualnie trwa konkurs na to, by je uzupełnić. Na kandydatów czekamy do 29 lipca - mówił nam w poniedziałek 26 lipca Andrzej Jasiński, komendant straży miejskiej.

Jakie kryteria trzeba spełniać, by zostać strażnikiem miejskim? Trzeba mieć ukończone 21 lat, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posiadać prawo jazdy kat. B (a jeśli nie posiada się „prawka”, trzeba oświadczyć, że zrobi się je w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia). Oczywiście wymagana jest też sprawność fizyczna i psychiczna. Trzeba też mieć m.in. zdolność zapobiegania konfliktom.

