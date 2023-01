Ile zarabia trener Stali, a ile trzeba wydać na karetkę, czyli Stal Gorzów pokazała swoje koszty

Obsługa medyczna jednego meczu żużlowego to ponad 6 tys. zł, a za sam prąd i wodę na stadionie trzeba zapłacić 40 tys. zł miesięcznie. Takie wydatki czekają Stal Gorzów w tym roku.

Zastanawialiście się, ile kosztuje zorganizowanie imprezy żużlowej? Wiele tysięcy złotych! Dokładne kwoty możemy poznać z wyliczeń Stali Gorzów. Niedawno - podobnie jak inne gorzowskie kluby sportowe - złożyła ona wniosek o miejską dotację na sport i utrzymanie obiektów sportowych, a w nim przedstawiła szczegółowy kosztorys wydatków.

Stal złożyła do magistratu wniosek na 2,5 mln zł (czy tyle dostanie, to już będzie decyzja prezydenta). Pieniądze mają pójść na udział drużyny w drużynowych mistrzostwach Polski, czyli w rozgrywkach PGE Ekstraligi, a konkretnie na przygotowanie zawodników na treningach oraz na ich udział w meczach ligowych. Stal chce przy okazji popularyzować żużel poprzez działania promocyjno-marketingowe.

Ile kosztuje ochrona i karetki?

Przedstawiony kosztorys wydatków bardzo ciekawy. Dowiadujemy się bowiem z niego tego, że koszt służby porządkowej podczas jednego meczu ligowego to wydatek 20 tys. zł. Jeśli Stal w tym roku awansuje do najlepszej czwórki rozgrywek i rozegra dziesięć spotkań na swoim torze, to więc tylko na ochronę będzie musiała wydać 200 tys. zł.

Tysiące złotych idą też ma obsługę medyczną meczu ligowego. W jego trakcie na stadionie muszą być trzy karetki. Koszt ich wynajęcia wraz ze służbą medyczną to 3,2 tys. zł za mecz. A że podczas imprezy niezależnie od nich musi być lekarz zawodów, to trzeba do tego doliczyć 3 tys. zł.

Prąd i woda kosztują fortunę

Spore są też koszty związane ze stadionem. Sam obiekt przy ul. Śląskiej miasto wynajmuje za przysłowiową złotówkę, a klub płaci za wynajem biur. Ile? Prawie 3 tys. zł miesięcznie. To i tak „grosze” przy tym, co trzeba wydać na media. Energia do oświetlenia stadionu podczas meczu oraz woda do roszenia toru kosztują majątek. Klub szacuje to na poziomie 400 tys. zł w ciągu roku (we wniosku Stal podała, że przez 10 miesięcy trzeba będzie wydać na to po 40 tys. zł).