Ile zarabia żużlowiec w czasach koronawirusa?

Kryzys związany z koronawirusem dotknął również żużlowców. Właśnie poznaliśmy stawki, jakie będą obowiązywały w tegorocznych turniejach rozgrywanych pod egidą Polskiego Związku Motorowego. Za sam wyjazd do biegu w turnieju o Złoty Kask żużlowiec dostanie 100 zł, a za komplet punktów w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski można zgarnąć 15,6 tys. zł. To kwoty niższe od tych, jakie są w PGE Ekstralidze, w której płaci się 2,5 tys. zł za punkt. Ile pieniędzy i w jakich zawodach mogą zarobić żużlowcy? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć! Czytaj również: Żużel w Czechach. Tutaj między biegami… uprawiają drahę WIDEO: Żużlowcy nie będą mogli wziąć prysznica po zawodach? "Nie wiem, co to ma na celu"

Jarosław Miłkowski