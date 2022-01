Ile zebrał Gorzów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Ile zebrały poszczególne sztaby? - My zebraliśmy 62 653 zł - poinformował nas w poniedziałkowy poranek Dawid Wachowiak ze sztabu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa.

- My zebraliśmy 19 609 zł - przekazał z kolei tuż po wybiciu południa Paweł Anioł ze sztabu w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej.

Najdłużej pieniądze liczyli w sztabie w klubie U Szefa. - Cały czas liczymy - mówiła nam w południe Marta Ciećwierz. Kilka godzin później było już wszystko policzone.

- Kochani, właśnie wracamy do domu. Dziękujemy, że byliście. Klub U Szefa zebrał 250 tys. zł - przeczytaliśmy na profilu tego sztabu.

W ruch poszedł więc nasz redakcyjny kalkulator. Wyszło nam, że Gorzów zebrał 332 262 zł. To więcej niż w poprzednim roku. Dzień po finale było 300 tys. zł.

