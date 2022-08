Ilu pasażerów jeździ tramwajem, a ilu autobusem? Która linia jest najpopularniejsza?

Pamiętacie, gdy w kwietniu i w maju a autobusach i tramwajach przeprowadzane były ankiety wśród pasażerów? Liczyli oni pasażerów, notowali, gdzie oni jadą, a także pytali ich o to, jakie bilety wykorzystują do przejazdu.

Tamte wiosenne badania już zostały podsumowane i właśnie poznaliśmy ich wyniki. A są one bardzo ciekawe.

„W skali dnia powszedniego popyt na usługi gorzowskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na poziomie 63 980 pasażerów” - czytamy w raporcie z badań. Zakładając więc, że większość pasażerów jedzie „tam” i „z powrotem”, wychodzi, że codziennie z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji korzysta około 32 tys. mieszkańców. To, oczywiście zaokrąglając, trzech na dziesięciu gorzowian.

Dodajmy, że w sobotę autobusami i tramwajami jeździ średnio 32 849 pasażerów, a w niedzielę średnio 21 923 osób. Autobusów i tramwajów jeździ jednak wtedy mniej.