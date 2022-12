Ilu powstańców wielkopolskich trafiło do Gorzowa? Pasjonaci historii szukają ich grobów

- Następnie występujemy do Instytutu Pamięci Narodowej o wpisanie grobu do ewidencji grobów chronionych. Ta procedura trwa dwa-trzy miesiące, czasami nawet rok i dłużej. Gdy już grób jest wpisany do ewidencji, jest on nie do ruszenia. Można za niego nie płacić, choć rodziny, jeśli one jeszcze są, zwykle to chcą jednak dalej robić - tłumaczy Nawojczyk.