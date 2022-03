Ilu uchodźców dostało już numer PESEL w Gorzowie?

W Zielonej Górze - około 700, w Gorzowie - około 200. Tyle numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy nadano do poniedziałku 21 marca w obu lubuskich stolicach. Można się spodziewać, że już w tym tygodniu w południowej stolicy Lubuskiego liczba przekroczy 1 tys., a w Gorzowie ta liczba wyraźnie będzie rosła. Nic dziwnego. Szacuje się, że od wybuchu wojny na Ukrainie liczba uchodźców, która trafiła do Gorzowa czy Zielonej Góry, w każdym z tych miast wynosi kilka tysięcy.

W wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze codziennie przyjmowanych jest około 120 wniosków. Wydział działa przy ul. Długiej. Nie tylko wydłużył pracę do siedmiu dni w tygodniu. Jest codziennie czynny dłużej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00).