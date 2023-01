Ilu Ukraińców przyjeżdża do nas do pracy, a ilu, by przeczekać wojnę?

Cztery kobiety, jeden mężczyzna

Około 80 proc. z Ukraińców przyjeżdżających do Lubuskiego to kobiety, z których zdecydowana większość to panie po 40. roku życia.

- To kobiety, które mają odchowane dzieci. Przyjeżdżają do nas i idą do pracy – mówi Violetta Panasiuk-Strzyżewska, prezes Audit HR, która przedstawiała dane dotyczące Ukraińców.

Jeśli chodzi o mężczyzn, to – statystycznie – są oni starsi do kobiet. Około 70 proc. z nich to mężczyźni powyżej 62. roku życia. Mających mniej niż 62 lata jest tylko 30 proc.

W związku z wojną mężczyzn z Ukrainy jest na tyle niedużo, że brakuje ich do pracy.