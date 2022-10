Ilu wiernych chodzi do kościoła? W niedzielę będzie liczenie

Liczenie wiernych w październiku to już tradycja. Dlaczego akurat o tej porze roku? Bo jest ona już kilka tygodni po wakacjach, w trakcie których wiele osób wyjeżdża na urlopy. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym nie ma też świąt, które sprzyjają wizytom w świątyniach osób, które do kościoła przychodzą „od wielkiego dzwonu”.

Liczenie wiernych prowadzone jest w Polsce od 1980 roku. Zrezygnowano z niego jedynie w 2020 - ze względu na pandemię. Instytut Statystki Kościoła Katolickiego nie opublikował jeszcze danych za zeszły rok, więc ostatnie dostępne wyniki dotyczą roku 2019. Wtedy w kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (obejmuje ona województwo lubuskie oraz rejon Głogowa) w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 26,5 proc. zobowiązanych do tego wiernych, a do komunii świętej przystąpiło 12,6 proc. wiernych.

W obu przypadkach dane są niższe od średniej w Polsce. Trzy lata temu do kościoła chodziło 36,9 proc. wiernych, a do komunii przystępowało 16,7 proc. członków Kościoła. Jak będzie tym razem? Wyniki będę opublikowane za kilkanaście miesięcy.

Czytaj również:

Zmiany w parafiach 2022. Gdzie właśnie zmieniają się proboszczowie?