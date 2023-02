Ilu wiernych chodzi u nas do kościoła? Mamy najnowsze dane z naszego regionu

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w niedzielę do kościoła chodzi już tylko 18,2 proc. wiernych. W ciągu dwóch lat liczna uczestniczących w mszy spadła prawie o jedną trzecią.

„Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na skalę uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz na życie sakramentalne polskich katolików” - taki wniosek podają autorzy tradycyjnych statystyk związanych z praktykami religijnymi Polaków. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował właśnie najnowsze dane, a te są wyraźnie niższe niż poprzednie.

Opublikowane właśnie statystyki mówią m.in. ilu wiernych było w kościele 26 września 2021, gdy odbywało się tradycyjne liczenie wiernych. Liczenie odbywało się jeszcze w sytuacji pandemicznej, gdy kościoły mogły wypełniać się w połowie, a będąc na mszy trzeba było jeszcze zakrywać nos i usta. Było ono też pierwszym liczeniem po roku przerwy. W 2020 z powodu pandemii liczenia wiernych bowiem nie było.

Ile osób chodzi do kościoła?

Najnowsze dane mówią o wyraźnym spadku liczby wiernych chodzących w niedzielę na msze. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która poza Gorzowem i Zieloną Górą obejmuje także Głogów, do kościoła uczęszcza 18,2 proc. wiernych. To wyraźny spadek w porównaniu z danymi sprzed pandemii. Jesienią 2019 w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do kościoła chodziło 26,5 proc. wiernych. Z każdych dziesięciu osób, które ponad trzy lata temu chodziło do kościoła ubyły trzy.

Podobnie jak w poprzednich latach, diecezja zielonogórsko-gorzowska jest w końcowej części statystyk. Mniej wiernych do kościoła chodzi tylko w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej (16,9 proc.)., łódzkiej (17,2 proc.), koszalińsko-kołobrzeskiej (17,5 proc.) i sosnowieckiej (18,0 proc.)

Ile osób chodzi do Komunii?

Co ważne, zmniejszył się też odsetek osób przystępujących do Komunii świętej. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej to już tylko 8,6 proc. wiernych (dwa lata wcześniej było to 12,6 proc.). Niższe statystyki są jedynie w diecezjach: sosnowieckiej (7,7 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (8,1 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (8,2 proc.). Dwa lata wcześniej do Komunii przystępowało prawie o połowę więcej wiernych niż teraz. Pixabay Wyraźny spadek wiernych widać też w diecezji tarnowskiej, która przez ostatnie lata liderowała statystykom. Tam do kościoła chodzi 59,1 proc. wiernych, choć jeszcze dwa lata wcześniej było to 70,8 proc.

W całej Polsce chodzących na mszę jest 28,3 proc. wiernych, a przystępujących do Komunii - 12,9 proc.

Coraz mniej księży i kleryków

W diecezji zielonogórskiej zmniejsza się też liczba kapłanów. W 2021 było ich 521, czyli o 24 mniej niż dwa lata wcześniej. W najbliższych latach liczba księży będzie jeszcze niższa. Część doświadczonych kapłanów bowiem umiera, a w seminarium kleryków jest niewielu. W 2021 - bo tego roku dotyczą najnowsze dane - było ich zaledwie 13 (dwa lata wcześniej było 20). Aktualnie - te dane będę ujęte za rok - jest ich 10.

Co z sakramentami?

Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego zawierają też dane dotyczące sakramentów za lata 2020-2021. Widać w nich, że w 2021 chrztów, bierzmowań czy małżeństw było więcej niż w 2020 r. To było jednak „odbicie po pandemii”. Więcej o tendencjach będzie można powiedzieć zatem za kilka lat. W 2021 r. w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej było 7 831 chrztów. Pixabay Jeśli chodzi o chrzty, to w 2020 udzielono ich w diecezji 7 319, natomiast w 2021 było ich 7831 (przy 9 539 chrztach w 2019).

Do I Komunii Świętej w 2020 przystąpiło 8 881 osób, a rok później 10 286. Trudno jednak porównać te liczby z rokiem 2019, gdy przez reformę szkół do I Komunii poszło 4 952 dzieci. Liczba I Komunii Świętej była najwyższa od 2018 r. Pixabay Podobnie jest z bierzmowaniem. W 2019 udzielono 12 298 sakramentów, w 2020 bierzmowane zostały 4 064 osoby, ale w 2021 było już 7 833 bierzmowanych.