Imieniny Ferdynanda. Kiedy są imieniny Ferdynanda? Najbliższe imieniny wypadają 3.06. Życzenia na imieniny dla Ferdynanda

Wiersze na imieniny Ferdynanda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Ferdynandowi, bo nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlpsze kwiaciarnie w Gorzowie Wielkopolskim

💐 Finezja Kwiaciarnia