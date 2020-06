Imieniny Karola. Kiedy są imieniny Karola? Najbliższe imieniny wypadają 4.06. Wierszyki na imieniny dla Karola

Jaki jest Karol?

Karol wywodzi się z języka starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna) lub skandynawskiego – oznaczałoby wówczas człowiek prosty, chłop. Karol imieniny obchodzi 21, 23, 28 stycznia, 2 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 3, 4, 12 czerwca, 5, 18 lipca, 5 sierpnia oraz 3 listopada.

Karol to chłodny mężczyzna, dla którego najważniejszy jest jasno wytyczony cel. Dla Karola najważniejsze jest dążenie do celu. Najlepiej czuje się rywalizując z innymi, napędza go to do działania. Ma problem z nawiązywaniem przez to trwałych relacji. Nie potrafi pielęgnować przyjaźni ani zawierać stałych związków. W miłości kieruje się tymi samymi zasadami co w życiu, czyli świetnie odnajduje się w zdobywaniu, lubi być łowcą. Kiedy jednak zaczyna się nudzić, porzuca bez sentymentu. W pracy Karol to kierownik z prawdziwego zdarzenia. Nie spoczywa na laurach, ciągle stawia sobie nowe cele i jest nastawiony na odnoszenie sukcesów.

Życzenia na imieniny Karola

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Karolowi, bo nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

