Imieniny Leszka. Kiedy są imieniny Leszka? Najbliższe imieniny wypadają 3.06. Wiersze na imieniny dla Leszka

Jaki jest Leszek?

Leszek jest prawdopodobniej pierwotną formą imienia Lech. Leszek swoje imieniny obchodzi 3 czerwca. Leszek świetnie sprawdzi się jako naukowiec, handlowiec, rzemieślnik oraz organizator eventów. Jakie cechy noszą mężczyźni o tym imieniu?

Leszek jest mężczyzną poważnym i odpowiedzialnym. Dąży do realizacji postawionych przed sobą zadań. Jest nieugięty i nieustępliwy. Niełatwo przekonać go do swoich racji. Leszek jest jednak bardzo ciepłym i pomocnym mężczyzną. Przyjaźnie zawiera na całe życie. W związkach ma problem z okazywaniem uczuć, ale jest oddanym partnerem. Chociaż Leszek jest bardzo zazdrosny o swoją partnerkę, przez co może być również zaborczy, jest świetnym kandydatem na ojca i głowę rodziny.

Życzenia na imieniny Leszka

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Leszkowi, bo nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

